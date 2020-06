La troisième phase de déconfinement est lancée depuis ce lundi 22 juin. La ville de Saint-Denis, comme les autres communes de l'Île, rouvre progressivement leurs services. Dans l'actualité cette semaine : fête de la musique, et réouverture des bars.

Depuis le 2 juin, siroter un cocktail en terrasse est redevenu possible. Après quelques hésitations, beaucoup de Dionysiens ont désormais franchi le pas pour s'offrir ces moments conviviaux. La caméra de Dionycité est allée à leur rencontre.

La Fête de la Musique aura cette année une saveur particulière. Compte tenu de l'impossibilité de se rassembler dans l'espace public, la Ville de Saint-Denis et Exo FM se sont associés pour proposer un concert exceptionnel diffusé sur les réseaux sociaux. Les caméras de Saint-Denis sont allées à la rencontre de Nicky Larson et Melly pour en savoir plus sur cette soirée.