Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Dès ce dimanche 28 juin, le TCO propose un panel de sorties, afin de découvrir les richesses de l'Île. À la Rivière-des-Galets, une balade de 3 heures 30 vous amènera jusqu'à une des 6 portes d'entrée du cirque Mafate, où vous pourrez admirer les remparts de Dos d'Ane et de Sans-soucis. " Après cette rando, vous ferez une pause pour un pique-nique traditionnel et convivial, servi dans une vanne et feuille de banane, réalisé au feu de bois sur place " indique le TCO

