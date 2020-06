15 cours d'écoles de Saint-Paul ont fait peau neuve. Les jeunes élus du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) ont réalisé un projet intitulé " Aménageons nos cours ". Les établissements scolaires de Saint-Paul choisis ont pu bénéficier de jeux thermoplastiques au sol. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville de Saint-Paul)

"Les jeunes élus du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ) de la mandature 2017/2019 , de la commission “Ma vie à l’école”, sont heureux de voir la mise en place de leur projet intitulé ” aménageons nos cours” dans 15 écoles de Saint-Paul. Ces établissements choisis en fonction de critères déterminés par nos petits élus ont pu bénéficier de jeux thermoplastiques au sol. Une belle initiative qui profite à ces écoles non équipées de jeux pour le moment ou possédant des classes ULIS. Ce projet porté par nos jeunes du CCEJ a été soutenu par l’Éducation Nationale et la Caisse des écoles .

L’objectif étant de faire diminuer les incivilités et les bagarres dans les cours de récréation, cette action de sensibilisation a suscité une participation collective de chaque enfant, citoyen de demain."