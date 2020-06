Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Le 22 novembre, élèves et enseignants de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) se produiront sur la scène du théâtre plein air de Saint-Gilles. "Pendant 1h30, plus de 100 élèves partageront la scène avec leurs professeurs, ainsi que des artistes locaux invités afin de mettre en lumière le projet pédagogique et artistique sur lequel l'école travaille depuis plusieurs mois " précise la ville de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous

Le 22 novembre, élèves et enseignants de l'École Artistique Intercommunale de l'Ouest (EAIO) se produiront sur la scène du théâtre plein air de Saint-Gilles. "Pendant 1h30, plus de 100 élèves partageront la scène avec leurs professeurs, ainsi que des artistes locaux invités afin de mettre en lumière le projet pédagogique et artistique sur lequel l'école travaille depuis plusieurs mois " précise la ville de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous