Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication dans les secteurs de La Concession et Ravine Blanche. Leurs agents procéderont à deux traitements. Le premier passage s'effectuera dans la nuit du mercredi 1er juillet au jeudi 2 juillet 2020, et le second passage aura lieu dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin également .Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Pierre.

