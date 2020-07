A partir du lundi 6 juillet 2020 les travaux d'aménagement du chemin Combavas (Plaine-Saint-Paul) vont débuter. Le chantier va durer 21 semaines et concernera la zone du "bassin de vie de La Plaine Saint-Paul allant de l'intersection de la rue Étienne-Regnault jusqu'à la ravine Lolotte " précise la commune de Saint-Paul

Le travaux porteront sur l'aménagement de 630 mètres de voirie "où l’on retrouve de part et d’autre de nombreux commerces (pharmacie, école, etc). Le but de l’opération : réorganiser cet axe en scindant les espaces dédiés à la circulation automobile et les zones de circulation piétonnes" indique la mairie de Saint-Paul.

Le chantier consistera à rénover l’ensemble de la voirie avec les réseaux divers s’y attenant.

Le plan de déviation ci-dessous a été mis en place