La ville du Port propose des formations dans le cadre du développement d'activités économiques en faveur des habitants des quartiers. Cette semaine, la ville recevait cinq représentants de différentes structures d'insertion. L'objectif de la formation est " d'apprendre à travailler ensemble, à monter des projets en commun, à devenir autonome dans l'organisation et l'animation des structures. " précise la commune dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : Ville Le Port)

"Amener les structures d'Insertion par l'Activité Économique à travailler en réseau

En plein cœur du jardin biologique de l'Atelier Chantier d’insertion (ACI) de l'AGIDESU, chaque participant à la formation avance sur le tapis comme dans un labyrinthe. Autour de lui, d’autres représentants d’associations apportent leur concours dans ce jeu collaboratif. L’exercice consiste à cheminer sans se tromper et repose sur les capacités de mémorisation mais l'atelier vise surtout démontrer l’intérêt et la nécessité de la solidarité. Cette formation est organisée dans le cadre du Contrat de Ville qui met en œuvre la politique de la ville notamment en matière de développement d’activités économiques en faveur des habitants des quartiers.

Face aux formateurs de l’association le Clan, ce mardi 30 juin à la Rivière des Galets des représentants de 5 Structures d'Insertion par l'Activité Économique (SIAE) basées au Port. Pendant deux demi-journées, les participants de Kolkoz, AGAME, les Palettes de Marguerite, l’Association AGK et l’AGIDESU vont renforcer le travail collaboratif entre les SIAE, porteuses des Ateliers Chantier d'Insertion (ACI). Ils vont ainsi apprendre à travailler ensemble, à monter des projets en commun, à devenir autonome dans l’organisation et l’animation des structures. Il s’agit aussi de favoriser la mutualisation des postes et des projets afin que les associations puissent mettre en place un réseau des SIAE portoises."