Ce vendredi 3 juillet 2020, les élèves de CM2 de l'école Raymond Mondon ont rendu hommage à Léon de Lépervanche. Accompagnés d'un poème les enfants ont, face aux élus de la ville du Port, mis en lumière le courage, le dévouement et l'action de l'homme politique et syndicaliste qui fut maire du Port. " " Grâce à toi, notre île est devenu un département. Tu as remué ciel et terre pour nous apporter le changement et pour nous ce fut un recommencement. Ni la peur, ni la souffrance n'ont empêché ton dévouement ... " extrait du poème récité par les enfants. (photo : Ville du Port)

