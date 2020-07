Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Dans le cadre du Programme Action Coeur de Ville, la ville du Port mène une étude de stratégie commerciale visant à évaluer le potentiel de développement commercial du centre-ville et sa redynamisation. Pour cela, la commune vous invite à donnez votre vision sur les commerces du centre-ville et partagez vos attentes à l'aide d'une enquête. Vous pourrez y répondre jusqu'au mardi 7 juillet à 22 heures. "Cette enquête permettra de qualifier les profils des consommateurs du centre-ville et ainsi définir et caractériser la zone de chalandise. Les premières données seront complétées par d'autres enquêtes et sondage d'opinion." indique le ville du Port. (photo : ville du Port )

Dans le cadre du Programme Action Coeur de Ville, la ville du Port mène une étude de stratégie commerciale visant à évaluer le potentiel de développement commercial du centre-ville et sa redynamisation. Pour cela, la commune vous invite à donnez votre vision sur les commerces du centre-ville et partagez vos attentes à l'aide d'une enquête. Vous pourrez y répondre jusqu'au mardi 7 juillet à 22 heures. "Cette enquête permettra de qualifier les profils des consommateurs du centre-ville et ainsi définir et caractériser la zone de chalandise. Les premières données seront complétées par d'autres enquêtes et sondage d'opinion." indique le ville du Port. (photo : ville du Port )