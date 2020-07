Suite à la crise sanitaire de nombreux événements ont été annulés ou reportés. C'est le cas pour la programmation du Théâtre sous les Arbres prévue en juillet 2020, cet événement est reporté au mois de septembre. "En attendant, la Konpani Ibao retourne à ses premières amours dans les quartiers. Au Port, entre la Résidence Mascarine et le Théâtre sous les Arbres, venez assister aux répétitions publiques gratuites de Bal Bitim" indique la commune portoise dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo : Ville du Port)

Dates et horaires :

• Lundi 6 juillet — 10h à 12h / 14h à 16h

• Mardi 7 juillet — 10h à 12h

• Jeudi 9 juillet — 10h à 12h / 14h à 16h

• Vendredi 10 juillet — 10h à 12h / de 14h à 16h

Pou kosa Bal Bitim ?

Le titre du spectacle qui verra le jour au second semestre 2020, ou plus exactement du dyptique de spectacles, vient directement des bals la poussière réunionnais. Comme ces bals populaires de quartiers, sans salle de bal et sans manières, la Konpani Ibao propose ses spectacles dans les quartiers depuis bientôt dix ans. Elle aussi joue dans la cour même si, aujourd’hui, celle- ci est plus souvent en bitume qu’en terre battue.

Cette image du bal influence notre proposition à plusieurs niveaux. Il s’agit de petites formes, de spectacles courts, composés de monologues. Comme un bal est constitué de plusieurs morceaux souvent regroupés par registre (séga, zouk, slow, etc.), nous aussi, avec chaque histoire, nous explorons différents registres : comiques, grinçants, pathétiques ou dramatiques.

C’est aussi et surtout l’occasion pour nous de nous concentrer sur le jeu, l’interprétation. L’humain. Les relations aux autres. Ce qui nous anime et qui, dans le même temps, nous désigne comme appartenant à une culture. Nos petites musiques intimes. Et dans ces entrechats, comprendre chacun de nos masques. Comme une première image,intime et sincère, un premier pas vers de multiples autres, vers nos alter egos.