Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 5 heures

219 cas de dengue ont été comptabilisés pour la période allant du 15 au 21 juin 2020 à La Réunion. Bien que le nombre de cas continue de diminuer, la circulation du virus reste active dans 21 communes, principalement dans l'ouest et le sud de l'île. Ainsi, suite aux signalements de cas de dengue sur le territoire saint-paulois, des opérations de démoustication sont prévues. Les agents de l'ARS procéderont à des traitements les nuits du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020 et du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin. "À noter qu'en cas d'imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain" indique la commune de Saint-Paul

