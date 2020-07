Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

L'Ecole de musique de Saint-Pierre a composé une chanson dont les fonds (cagnotte Leetchi) seront versés à l'Association Solidarité Sainte-Thérèse. " Nos C(h)oeurs à la cause est né pendant le confinement, il a été rendu possible grâce à un travail collectif engagé au plus fort de la crise dans un esprit de partage, de solidarité et du plaisir de faire de la musique " indique la commune de Saint-Pierre dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

