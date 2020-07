Le Conseil Départemental propose des activités gratuites pour les enfants, de 6 à 12 ans, pour les vacances de juillet/août. Parmi ces activités, 14 séances d'initiation à la bande dessinée sont proposées au musée du sel à Saint-Leu. Étant donné les circonstances actuelles, les sorties seront limitées à 10 participants et le port du masque sera obligatoire.

Planning des 14 séances :

• Les 7, 8, 9, 16, 17, 21, 22, 23, 28, 29 et 30 juillet et les 4, 5 et 6 août. Atelier non continu.

• Le samedi 8 août au matin. Restitution des travaux ateliers (travail collectif des participants).

Horaires :

• de 13h30 à 14h00 : visite guidée.

• de 14h à 16h : Atelier.