Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 heures

L'Agence régionale de Santé de La Réunion (ARS) va organiser des opérations de démoustication sur le territoire saint-paulois. Leurs agents procéderont à deux traitements. Le premier passage s'effectuera dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020, et le second passage aura lieu dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin. "À noter qu'en cas d'imprévus (météo défavorable : pluie, vents ou pannes de matériel), ces traitements seront reportés au lendemain" indique la commune de Saint-Paul

