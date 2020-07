Après deux séances délocalisées, le conseil municipal s'est tenu ce mardi 7 juillet en salle du conseil. En raison de la crise sanitaire, la séance n'était pas ouverte au public et a été retransmise en direct sur la page Facebook de la ville. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (photo : ville du Port)

" Lors de cette séance, les élus ont approuvé les comptes administratifs 2019 du budget principal et des budgets de : fossoyage, Valorisation des Eaux Traitées en Sortie de Station d’Epuration (VETSSE), Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), Eau et Assainissement.

Dans la cadre de l’implantation d’une centrale photovoltaïque, le conseil municipal a approuvé la conclusion d’un bail de 22 ans, avec la société EDF Energies Renouvelables (EFR-ER). Cette centrale de production électrique de 4,5 mégawatts, près de l’embouchure de la Rivière des Galets permettra d’alimenter à terme environ 4 500 habitants en énergie " propre ". Elle peut être également source de création de plusieurs emplois locaux spécialisés dans la construction et la maintenance de telles installations. Avec ce projet, la société EDF-ER figure parmi les lauréats du dernier appel à projets national de la Commission de Régulation de l’Énergie.

Les conseillers municipaux ont aussi validé le renouvellement des conventions entre la ville et l’ADIL - l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de La Réunion et entre la ville et le CAUE l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement de La Réunion (ADIL). Ces structures accompagneront la commune sur les aspects urbains, architecturaux et paysagers pour ses grands projets. Les particuliers pourront bénéficier de conseils pour les projets de construction ou d’aménagement, le financement des projets, l’urbanisme, la fiscalité, la copropriété ou encore la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. "