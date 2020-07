Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue sur le territoire portois, des opérations de démoustication sont prévues. Les agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020 et du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin. Ils interviendront notamment dans les quartiers autour de l'avenue du 20 Décembre et à la Rivière des Galets. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port

Suite à la recrudescence de signalements de cas de dengue sur le territoire portois, des opérations de démoustication sont prévues. Les agents procéderont à des traitements les nuits du mercredi 8 au jeudi 9 juillet 2020 et du dimanche 12 au lundi 13 juillet 2020, entre minuit et cinq heures du matin. Ils interviendront notamment dans les quartiers autour de l'avenue du 20 Décembre et à la Rivière des Galets. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port