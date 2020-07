Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Après le confinement les services publiques ont dû s'adapter afin d'assurer la continuité du service au grand public. A partir de ce lundi 13 juillet, les déchetteries et trokali seront ouvertes aux jours et horaires habituels. " Le respect des gestes barrières reste en vigueur, afin de renforcer la prévention sanitaire et de mieux vous orienter et accompagner sur le site, les agents filtreront l'entrée pour réguler le flux de personnes sur le site" indique le TCO dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo rb/www.ipreunion.com)

