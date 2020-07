Les élus de la Commission Permanente réunis sous la présidence de Cyrille Melchior ce mercredi 15 juillet 2020 ont validé plusieurs subventions dans le domaine du social, de

l'insertion, de l'agriculture, des routes, de la culture et du sport et de la coopération. Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental.

Social : Près de 860 000€

Construction d’un Foyer de vie (43 places), 500 000 € votés L’ADAPEI (Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées)

recevra une subvention d’investissement immobilier de 500 000 € au titre de la contrepartie nationale au FEDER, pour le financement du projet de construction d’un foyer de vie de 43 places à Dassy.

Extension de la capacité d’accueil de la Maison familiale Rurale, près de 360 000 € votés Une subvention de 356 292 € est attribuée à l’association Maison Familiale Rurale (MFR) du Tampon pour la création d’un nouvel espace de couchage.

Insertion : 787 000€

Plus de 550 000 € pour soutenir les actions en faveur des BRSA et l’insertion des jeunes Les 4 antennes des Missions Locales bénéficieront du soutien du Département pour leur action en faveur des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et des jeunes en difficulté d’insertion sociale. La subvention départementale s’élèvera à 536 975€.

De même, l’ARML (Association Régionale des Missions Locales) de La Réunion recevra une subvention de fonctionnement de 15 000 € afin de mener à bien ses missions d’appui aux Missions Locales et de promotion des politiques d’insertion des jeunes. 250 000 € pour soutenir les projets d’action sociale et d’insertion et d’ACI 9 associations bénéficieront du soutien financier de la Collectivité à hauteur de 250 000€ pour la mise en place de projets d’action sociale et d’insertion ou d’Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) qui renforcent l’expérience professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi et/ou en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. Ces chantiers d’insertion entendent créer 90 emplois autour de l’économie circulaire, de l’accompagnement social, de l’animation, du développement numérique et de l’agriculture biologique.

Education : 70 000€ / Continuité numérique pédagogique

Le contexte particulier de l'épidémie COVID-19 a mis en exergue la nécessité d’organiser une continuité numérique pédagogique. A ce titre, le Département participera à l’appel à projets " Collèges numériques et expérimentation de projets pédagogiques innovants s’inscrivant dans une démarche BYOD*/AVEC " lancé cette année par le Ministère de l’Education Nationale afin d’expérimenter l’utilisation des équipements personnels des élèves pour accéder aux ressources pédagogiques. Ce modèle est par ailleurs une alternative à l’équipement massif des élèves ou encore à une appropriation facilitée de l'outil informatique par les apprenants. La participation de la Collectivité pour les 4 collèges publics présélectionnés s’élève à 70 000€.

(*Bring Your Own Device)

Agriculture

2M€ pour soutenir la filière bovine L’Etat, en lien avec les acteurs du monde de l’élevage a élaboré un Plan Global de Maîtrise Sanitaire en Elevage Bovin (PGMSEB) pour un montant de 54,6 M€, qui intègre un volet important consacré à l’assainissement des cheptels réunionnais vis-à-vis de la leucose

bovine. Une enveloppe financière de 2 M€ sur 4 ans sera mobilisée par la Collectivité afin d’apporter sa contribution à ce plan et d’accompagner les acteurs de la filière bovine dans le renouvellement des animaux positifs à la leucose par des animaux sains.

Soutien des exploitations agrotouristiques affectées par la crise COVID 19 : 150 000 € L’association Bienvenue à la Ferme recevra une subvention de 150 000€ pour le maintien des exploitations agrotouristiques affectées par la crise du COVID 19, soit 1 500€ pour 100 structures.

Culture

2,8M€ pour les Théâtres départementaux sinistrés Compte-tenu de la fermeture au public des théâtres départementaux liée à la crise du COVID-19 et à l’annulation de 52% de la fréquentation prévisionnelle des théâtres pour l’année 2020, la Collectivité a confirmé son soutien à l’Association Théâtres

Départementaux de La Réunion face à cette situation exceptionnelle et arrêté le montant annuel de la subvention d’équilibre pour l’année 2020 à 2,8M€.

Programme des manifestations culturelles remanié Le programme des manifestations culturelles remanié pour l’année 2020, et en partie 2021, suite à la crise sanitaire COVID-19, a été validé par les élus de la Commission Permanente. Parmi les temps forts figurent l’organisation d’une opération d’envergure dans le domaine des arts visuels à l’Artothèque, des Journées du patrimoine dans l’ensemble des lieux culturels du Département, et le lancement du projet “Mémoires du confinement”, programme de collecte de mémoire lié à la crise épidémique et à la période de confinement, sous la double égide des Archives départementales et du

Lazaret de la Grande Chaloupe. Par ailleurs, cinq projets culturels, réalisables dans le respect du protocole sanitaire, dans le domaine de la musique, de la danse et de l’audiovisuel recevront le soutien de la Collectivité ainsi que des projets destinés à des publics éloignés de l’offre culturelle. Signature de convention-cadre avec la Bibliothèque Nationale de France

Le Département va signer une convention-cadre avec la Bibliothèque Nationale de France (BnF) et l’Etat (Direction des Affaires Culturelles) pour une durée de 5 ans afin de permettre à la Bibliothèque départementale de La Réunion (BdR) de bénéficier des moyens de la BnF tout en renforçant son action en matière d’accessibilité numérique de ses collections patrimoniales. La mise en ligne du catalogue de la BdR sera notamment possible en vue d’une consultation de ses collections sur place (via la mise à disposition de postes fixes ou de tablettes) ou à distance.

Sport : 130 projets soutenus – Près de 760 000 € alloués

Les demandes de subventions de fonctionnement présentées par les ligues, comités et clubs ont été prises en compte pendant la période de confinement et votées par arrêté. Ainsi, 43 ligues, le CROS et l’ORESSE ont pu bénéficier d’une contribution départementale totale de 325 500 €.

Selon la même procédure, 482 clubs ont obtenu une aide globalisée d’un montant total de 433 140 € pour redémarrer leurs activités après la période de confinement. En raison de la crise sanitaire et des incertitudes pesant sur leur organisation, toutes les demandes de subvention dédiées aux manifestations sportives n’ont pas été votées. Un point récent avec les différents clubs organisateurs et les ligues a permis de retenir 37 projets pour les ligues et 93 projets pour les clubs. Ces projets correspondent à des manifestations inscrites durablement dans le paysage sportif local, ou principalement orientés vers les jeunes, les féminines et les publics prioritaires, ou encore des projets d’échanges permettant d’enrichir le tissu sportif réunionnais.

Sport de haut niveau

Le Département reconduit son soutien financier aux treize structures de sport de haut niveau, dont le nouveau pôle de rugby qui s’inscrit dans le Projet de Performance Fédéral national.

Routes

Le Fonds Exceptionnel d’Investissement (FEI) de l’Etat a pour objet de financer des programmes d’investissements publics destinés à rattraper le retard des outre-mer en matière d’équipements structurants.

En 2020, plusieurs projets de la Direction des Routes ont été retenus pour un financement au titre de ce plan dont la sécurisation des falaises de la RD 48 (route de Salazie), l’aménagement de la RD 4 PR 3+150 (route de Bois de Nèfles - Saint-Paul), l’aménagement de la RD 48-1 PR 2+300 (Bras-Panon) ...

Le montant global de la subvention allouée par l’Etat pour financer ces projets représente plus de 2 M€ pour une contrepartie départementale de 1,8M€.

Développement / Désenclavement numérique de communes des Hauts

Pour faciliter le " désenclavement numérique " des communes de Salazie et de Cilaos, et permettre le déploiement rapide et sécurisé de la fibre optique, le Département va autoriser le positionnement de réseaux de fibres optiques dans les galeries du transfert des eaux Est/Ouest et du Bras de Cilaos Des conventions spécifiques seront établies avec la régie Réunion THD, maître d’ouvrage mandaté des réseaux de communication publics.

Environnement : 35 000€ pour la sauvegarde d’oiseaux endémiques

Le Département va participer à la sauvegarde du Tuit-Tuit et du Pétrel Noir, oiseaux endémiques de notre île et espèces menacées, par le versement d’une subvention de 35 000 € à la SEOR (Société d’Etudes Ornithologiques de la Réunion) pour la mise en œuvre d’un projet innovant " d’outils connectés ".

Cette subvention servira également de mesure compensatoire en termes d’impact sur l’environnement, des travaux de confortement et de sécurisation du barrage du Bras de la Plaine.

Tourisme

Comme suite à l’appel à projets visant à valoriser le potentiel économique et touristique du patrimoine du Département, la société Vertikal Jump a été retenue pour la valorisation du pont du Bras de la Plaine avec son activité sportive de saut à l’élastique complétée par des animations visant à dynamiser le site.

Coopération

• Une subvention de 25 000€ sera versée à l’Alliance Française de Malé (Maldives) pour un projet de formation au français en vue des Jeux des Iles de 2023. Afin de renforcer son programme d’insertion des jeunes Réunionnais dans la zone océan Indien, le Département participera au cofinancement de 16 missions de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) pour la période 2020/2021 pour un montant de 69 839€.

• La Collectivité apportera une contrepartie de 55 000€ au projet " dispositif d’animateurs en langue française dans des lycées publics malgaches " qui vise à renforcer l’appui de la collectivité départementale en faveur de la francophonie à Madagascar et à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais et des jeunes Malgaches.