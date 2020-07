Activités physique ou culinaire, yoga, ou encore massage et réflexologie plantaire, le Centre social et culturel Coeur Saignant et la ville du Port vous proposent des activités dans le cadre de la Semaine du bien-être qui se déroulera du 20 au 24 juillet 2020. Les places étant limitées, une inscription est obligatoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : rb/www.ipreunion.com)

Des séances bien-être, des ateliers, des rencontres… le Centre social et culturel Cœur Saignant et la ville du Port vous invitent à prendre un instant pour vous. La Semaine du bien-être se déroulera du 20 au 24 juillet au centre social. L’occasion de prendre du temps pour soi, de s’évader de la maison, d’oublier le confinement mais on n’oublie surtout pas les mesures sanitaires pour se protéger et protéger les autres.

Vous aurez le choix entre plusieurs d’activités favorisant le bien-être de tous : activités physiques pour tous et en famille (fitness et zumba), ateliers culinaires/ nutrition, tisanes et fruits lontan, ateliers couture, séances de méditation, relaxation, yoga du rire, massage et réflexologie plantaire ou encore des temps d’échanges avec le " kafé alon kozé ". Une scène musicale viendra clôturer cette semaine d’activités.

Le mode d’emploi est simple. Les places étant limitées, il faut s‘inscrire par téléphone 0262 43 29 57 ou par mail à secretariatadministratif@villagetitan.com.