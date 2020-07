Après de longs mois d'arrêt, le Kabardock reprend du service et lance " Balmaské " pour renouer avec les concerts. " La scène portoise vous propose 4 rendez-vous en plein air, dans la cour du Kabardock ou dans la ville du Port " indique la commune. Dès ce vendredi 17 juillet, c'est Votia qui ouvrira le bal à partir de 18h30. Retrouver la programmation des concerts ci-dessous.

Pour Balmaské #1 c’est une invitation à venir ‘kraz in ti maloya’. En invité Votia, le groupe mené par Marie-Claude Lambert-Philéas, la fille du regretté Gramoun Lélé. Entourée de son mari, de ses enfants, et de musiciens talentueux, Marie-Claude viendra partager son maloya puissant et radieux qui permet de perpétuer la tradition.

Votia en concert au Kabardock ce vendredi 17 juillet à partir de 18h30.

Les 3 autres soirées :

• Vendredi 31 juillet J-Zeus/Psychorigid/Jako Maron/ Agnesca/ Pangar au Kabardock

• Vendredi 14 août La Gommance concert gratuit, Place des Cheminots

• Vendredi 21 août WarField / Lomor au Kabardock.

Le Sauvage Sound System (artistes accompagnés par le Kabardock ) sera associé à chacun des 4 rendez-vous. Les masques seront de rigueur et le Kabardock a tout prévu : masques à disposition et un coin pour les customiser.