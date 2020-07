Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

Ce samedi 18 juillet se tiendra le conseil municipal de la ville de Saint-Denis à partir de 9h00. Il se déroulera à la salle polyvalente de l'Hôtel de Ville ou en direct via la page youtube de la ville. Pour ce premier Conseil Municipal après l'élection de la maire, Ericka Bareigts , 32 dossiers seront à l'ordre du jour et notamment " l'exonération de la restauration scolaire pour la période du 18 mai au 19 juin, la création d'un pôle d'accompagnement de la jeunesse " invisible ", le renouvellement du Plan Anglais, l'achat de livres et documents pour la médiathèque et bibliothèques de la Ville ou encore le maintien des taux des impôts directs locaux pour 2020 " indique la ville dans un communiqué que nous publions ci-dessous.

