Ce mercredi 15 juillet, le début des " Vacances écolos " a débuté à Saint-Paul. Durant les vacances scolaire la commune propose des ateliers thématiques gratuits aux enfants de 6 à 11 ans. Suite à la crise sanitaire les activités se réaliseront par groupe de 10 enfants. Pour cela, les inscriptions sont obligatoires au numéro suivant 02 62 34 49 28. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville de Saint-Paul)

Ces activités se déroulent uniquement les mercredis 15, 22, 29 juillet et les 5 et 12 août 2020, de 8h30 à 12 heures et de 13h30 à 15h30.

Les ateliers abordent plusieurs thématiques. Création de mobile en origami, de porte-clé, photo, bouturage, tressage, attrape-rêve, carillon, fabrication d’instruments de musique, de cerf-volant, de kokedama…

Les inscriptions restent obligatoires. Par mail (bruno.abner@mairie-saintpaul.fr) ou par téléphone au Service Développement Durable : 02 62 34 49 28.

En raison du contexte sanitaire actuel lié au Covid-19, les places sont limitées avec 10 enfants maximum par atelier. Soit 20 marmailles accueillis chaque jour (10 le matin et 10 l’après-midi). Les gestes et les mesures barrières sont bien évidemment appliqués en fonction du protocole sanitaire actuel. Restez prudents.

Retrouver la liste des activités et les lieux où se déroulent les ateliers, en cliquant ici