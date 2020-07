Après la parenthèse du confinement, toutes les équipes de Mascarin-JBR ont oeuvré pour proposer au public l'ouverture du Jardin Botanique, dans le respect des règles de sécurité sanitaire. Expositions, animations musicales, ou encore dégustation, le conseil départemental vous propose de venir découvrir, durant les vacances scolaires, la diversité de la flore sur un domaine de 8 hectares, grâce à un programme d'animation spécifique. Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo rb/ www.ipreunion.com)

Quoi de mieux qu’un Jardin Botanique pour venir se ressourcer, découvrir notre patrimoine ou tout simplement se balader dans ce jardin magnifique.

Sur les 8 ha du domaine, et au fil des collections botaniques (Caféiers, Verger créole, Plantes endémiques, Palmiers, Cactées, …), le visiteur pourra découvrir l’incroyable diversité de la flore et la place des végétaux dans la vie des hommes. Près de 1 000 espèces et 4 000 individus sont présentés au public.

Pour ces vacances scolaires qui commence, Mascarin- ardin Botanique de La Réunion vous invite à découvrir ou redécouvrir ce magnifique jardin au travers d’un programme d’animations particulièrement riche.

Exposition (Jean-Luc Allègre : " Nature, la biodiversité dans tous ses états "), visites guidées des collections botanique, animations musicales, ateliers, dégustation du café bourbon pointu, …) de nombreuses propositions d’animations vous attendent dans ce jardin à visiter en famille.

Horaires d'ouverture :

• Du mardi au dimanche de 9h à 17h

• Fermeture tous les lundis

Tarifs d'entrée au Jardin :

• tarif plein : 7€

• tarif réduit : 5€

• tarif groupe à partir de 10 personnes : 5 €

N’hésitez pas à prendre votre carte d’abonnement

• adulte (à partir de 12 ans) : 25€

• enfant (- de 12 ans) : 13€

• enfant (- de 5 ans) : gratuit

Pour plus de renseignements, veuillez contacter ce numéro : 0262 249 227