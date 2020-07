Nouveau cadre, nouvelles consignes sanitaires et nouvelle tactique de boxe ! L'Association Sportive Portoise de Boxe Anglaise (ASPBA) a dû s'adapter pour pouvoir remettre les gants. Nous publions ci dessous le communiqué de la ville. (photo rb/www.ipreunion.com)

Avec l’interdiction de pratiquer en salle, les adhérents du club investissement désormais chaque soir d’entrainement le terrain de handball du complexe Manès. Sauvé par son ring gonflable, le club peut accueillir en extérieur 10 personnes, boxeurs et encadrants, lors de chaque séance.

Pour la reprise après pratiquement 3 mois d’inactivité, les boxeurs ont travaillé le renforcement musculaire, le cardio et attaque ce jour-là, la phase échange sur le ring. La boxe se fait " à distance ", entre 70cm et 1m. Mais bien avant, les pratiquants ont dû se plier aux exigences sanitaires : lavage des mains, nettoyage et désinfection du matériel, port d’une charlotte, utilisation de nouveaux casques avec visière, tenue vestimentaire modifiée et pour le club, plus question de prêter des gants. L’ASPBA a dû investir dans l’achat de produits et de nouveaux équipements. Rencontre avec des boxeurs et des encadrants motivés, respectueux des consignes pour pouvoir pratiquer leur discipline en toute sécurité.