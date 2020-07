Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Plus propres, plus modernes, plus économiques, deux toilettes automatiques dont une accessible aux personnes à mobilité réduite et deux urinoirs sont opérationnels sur le littoral nord depuis ce lundi 20 juillet. Ces nouveaux sanitaires publics, sécurisés sont mis à la disposition des Portois gratuitement. Nous publions ci-dessous le communiqué du Port. (photo : Ville Le Port)

