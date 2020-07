La piscine municipale de Bois-de-Nèfles rouvre ce lundi 20 juillet 2020 après une fermeture pour travaux. Celle du front de mer fermera ce mardi 21 juillet pour pouvoir mener des opérations d'entretien et de réparation. Dans un communiqué la ville de Saint-Paul informe que "les modalités d'accès aux piscines ont changé, les réservations ne s'effectuent plus par téléphone et les conditions d'utilisation des couloirs de nage sont aussi allégées". Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué. (photo rb/www.ipreunion.com)

Les horaires réservés au public changent. De 11 heures à 12h45 et de 15 heures à 17h45 pour les équipements de Plateau Caillou et du Front de Mer et de 10 heures à 12h45 et de 14 heures à 17h45 à Bois-de-Nèfles.

Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, les règles de distanciation physique et l’application des gestes barrières doivent absolument être respectés. Le port du masque est obligatoire de l’accueil aux vestiaires. Il faut également impérativement prendre une douche savonnée avant la baignade.

Retrouvez ci-dessous les adresses et les contacts téléphoniques de ces piscines de Saint-Paul pour obtenir plus d’informations ou si avez des questions.

Piscine du front de mer - Boulevard du Front de Mer, 97460 Saint Paul

Tél. : 0262 45 80 47

Piscine de Bois-de-Nèfles - 26, chemin de la piscine, 97411 Bois-de-Nèfles

Tél. : 0262 44 00 90

Piscine de Plateau Caillou - 57 rue Gabriel Guist’hau Plateau Caillou, 97460 Saint Paul

Tél. : 0262 34 69 22