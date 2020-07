Bloquée à Madagascar pendant le confinement, une famille portoise a pu se loger décemment, se nourrir et payer les billets pour son rapatriement à la Réunion grâce à l'aide financière débloquée par la commune du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville du Port )

Après 36 jours passés à Tananarive, Gisèle Josselin, sa fille et ses deux petites filles de 3 et 6 ans sont rentrées à la Réunion en avril dernier. Reçues en mairie, elles ont tenu à remercier Olivier Hoarau : " il nous a bien aidé, c’est un maire exemplaire sans qui on serait sans doute encore là-bas ".

La famille devait rentrer à la Réunion le 19 mars par un vol d’Air Mauritius. Mais, avec la fermeture des frontières, elle se retrouve bloquée à Madagascar, sans aucune prise en charge. Inquiétude, désarroi, sentiment d’abandon en pleine crise sanitaire. Pendant 15 jours la famille est recueillie par un prêtre et par des habitants qui ont pris connaissance de sa situation inquiétante, par l’intermédiaire de vidéos postées sur les réseaux sociaux.

L’intervention de la ville du Port permettra à cette famille portoise de passer le reste du séjour dans des conditions plus décentes. Soulagée et heureuse d’avoir pu retrouver la Réunion et après sa quatorzaine, elle a pris le temps de saluer la solidarité et la générosité de tous ceux qui l’ont aidé dans ces moments difficiles.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com