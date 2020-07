Ce jeudi 23 juillet, la Chambre des Commerces et de l'Industrie de La Réunion (CCI) a dévoilé lors d'une conférence de presse, à Saint-Denis, sa nouvelle campagne de formation. Cette rencontre a permis de faire le point sur les perspectives de recrutement, les enjeux de la formation et l'insertion des jeunes en cette période de crise inédite. Elle s'est conclue par la signature d'un contrat d'apprentissage, d'une durée de deux ans, pour 6 jeunes réunionnais. Le président de la CCI Ibrahim Patel a annoncé que plus de 1000 contrats d'apprentissage étaient disponibles dans 250 entreprises. (Photo : es/www.ipreunion.com)

Âgés de 16 à 25 ans, six jeunes femmes et hommes originaires de toute l’île de La Réunion s’apprêtent à rejoindre le monde du travail dans la spécialité qu’ils ont choisie. Ils sont venus ce jeudi matin signer leur contrat d’apprentissage qui les engage au sein d’une entreprise pour une durée de deux ans. Grâce aux réseaux d’entreprise de la CCI j’ai décroché un entretien, je les en remercie" explique Frank, apprentis chez Pepe Jose.

Des centaines de jeunes ont repris le chemin de la formation professionnelle, à l’occasion de la reprise progressive des cycles de formation proposés par la CCI. "100 élèves de l’EGC (école de gestion et de commerce) ont été placés en entreprise en moins d’un mois, nous sommes confiants sur la reprise des formations. La jeunesse c’est l’avenir de La Réunion" déclare Ibrahim Patel.

La nouvelle campagne de recrutement et de formation est "une bonne nouvelle, après les moments difficiles que l’on a traversés" indique Patricia Perarnaud, vice-présidente de la formation.

- La formation, un tremplin pour un avenir durable -

La Chambre des Commerces et de l’Industrie œuvre à l’insertion professionnelle des jeunes Réunionnais et Réunionnaises en entreprise. Chaque année, 12.000 élèves dont 2.000 apprentis sont ainsi formés à un métier. Avec 14 secteurs de formations, la CCI travaille en lien étroit avec 1.700 entreprises pour proposer une offre adaptée aux besoins du marché de l’emploi à La Réunion. Chaque année les formations évoluent en fonction des besoins et demandes du marché. "La CCI est dans l’innovation. On ajoute des formations, on en supprime… Nous proposons des formations qui intéressent nos jeunes" précise Ibrahim Patel.

Au vu des difficultés des entreprises, ces derniers mois, les perspectives en matière de recrutement en apprentissage ne sont pas des plus favorables. En parallèle, des aides aux entreprises ont été mises en place début juin par l’État, afin de favoriser le recrutement des jeunes en alternance. "L’État a débloqué 5.000 euros pour les entreprises accueillant des élèves mineurs et 8.000 euros pour les entreprises accueillants des élèves majeurs. Cela représente un coût zéro pour l’entreprise accueillant un mineur, et 175 euros pour les majeurs. Ces aides ont été mises en place pour inciter les entreprises à prendre des apprentis" indique le président de la CCI.

- Plus de 1000 places disponibles dans 250 entreprises -

Cette campagne de recrutement s’inscrit dans un contexte bien particulier. "En effet, il est impossible de passer outre les effets durables de la crise sanitaire liée au Covid-19, mais nous pouvons aider les entreprises à se relancer et aux apprentis de se former" souligne le président.

Durant le confinement, l’activité de la CCI "n’a jamais cessé ses activités". Aujourd’hui, les formations 2020 se poursuivent avec le même niveau d’exigence et les recrutements reprennent : plus de 1000 places sont disponibles sur 250 entreprises. "Aujourd’hui, à la CCI Réunion, nous appelons à la mobilisation générale. À l’heure actuelle, nous avons 250 offres d’entreprises qui ne trouvent pas de candidats" souligne le président.

Cette année la campagne veut véhiculer un messages positif et mobilisateur auprès de la jeunesse. "L’avenir de La Réunion c’est l’apprentissage" indique Marie-Claude De Murari. Chacun peut agir et trouver sa place, dans son travail, et dans la société. "Je demande aux jeunes de venir. Venez trouver un centre de formation, venez trouver une entreprise chez nous, venez trouver un salaire. Bien se former c’est réussir son avenir professionnel" estime Ibrahim Patel.

es / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com