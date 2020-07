Pour le deuxième rendez-vous de la semaine, Imaz Press vous fait vivre en direct la représentation de "ça s'appelle reviens !", un projet du Bisik en partenariat avec le Théâtre des Bambous à Saint-Benoît. Après la soirée organisée en hommage à Tiloun, ce sont Ziskakan, Artefakt et Celine Amato qui s'invitent sur scène ce vendredi 24 juillet 2020, à partir de 19h30. Si les représentations sont déjà complètes, il sera possible de suivre en direct le spectacle prévu ce vendredi sur Facebook. Nous publions ci-dessous-le récapitulatif de la soirée. (photo rb / www.ipreunion.com)

" Après la soirée exceptionnelle organisée en hommage à Tiloun c’est avec Ziskakan et Artefakt que nous vous donnons rendez-vous ce vendredi 24 juillet à 19h30 pour Ziskakan et et 20h30 pour " ce n'est rien voilà tout # " de la compagnie Artefakt par et avec Celine Amato.

Deux rendez-vous musique et danse très engagés à découvrir sans modération…

Entouré de Wazis Pounia et de Clency Sumac, Gilbert Pounia, le leader de Ziskakan, nous offre, dans un écrin musical unique, ses morceaux mythiques en version acoustique.

Le trio explorera un répertoire engagé qui résonne encore aujourd'hui. Ziskakan a 40 ans et les combats qu'il a menés sont encore d'actualité. De beaux textes à découvrir ou à redécouvrir dans un habillage musical différent... pour un voyage haut en couleurs."

Vendredi 24 juillet vous aurez la possibilité de retrouver cette soirée musicale en live sur la page Facebook du Bisik, sur le Facebook d'Imaz Press et sur notre site. Nous retransmettrons désormais en direct toutes les réprésentations proposées en direct par le Bisik

N’oubliez pas, réservation obligatoire et achat des places uniquement par téléphone au 0262 50 38 63.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com