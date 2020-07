Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

En raison du contexte sanitaire actuel, lié à la pandémie de la Covid-19, la Ville de Saint-Paul informe dans un communiqué "que la traditionnelle réception des bacheliers est annulée, étant donné le contexte sanitaire et l'interdiction de rassemblement de plus de 5 000 personnes, la Commune a dû prendre cette décision en toute responsabilité". Les lauréats résidant à Saint-Paul recevront tout de même un ticket cadeau. "Pour cela, ils doivent obligatoirement s'inscrire à la mairie centrale jusqu'au 29 juillet 2020 et fournir une photocopie de leur relevé de notes et de leur pièce d'identité" indique la commune. (photo rb/www.ipreunion.com)

