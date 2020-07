Visites guidées, animations en famille, expositions ou encore ateliers, ce sont les activités que vous propose le Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion, du 4 juillet au 16 août. Dans un communiqué le TCO indique que " toutes les équipes de Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion ont oeuvré pour vous proposer l'ouverture de ce Jardin Remarquable, dans le respect des règles de sécurité sanitaire ". Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO. (photo : rb / www.ipreunion.com)

Sur les huit hectares du domaine, et au fil des collections botaniques (caféiers, verger créole, plantes endémiques, palmiers, cactées, …), vous pourrez découvrir l’incroyable diversité de la flore et la place des végétaux dans la vie des hommes. Près de 1 000 espèces et 4 000 individus vous sont présentés.

Le jardin botanique Mascarin, cultivé sur un ancien domaine agricole, est un Jardin remarquable. Vous pourrez également visiter la boutique souvenirs (café bourbon pointu, spiruline, thé de La Réunion, …) ou déguster les plats du restaurant “Le vieux pressoir” situé au cœur du domaine.

• Horaires d’ouverture de Mascarin-Jardin Botanique : du mardi au dimanche, de 9h à 17h (fermeture tous les lundis)

- Au programme pour les vacances scolaires -

Un programme d’animations particulièrement riche vous est proposé du 4 juillet au 16 août 2020.

Visites guidées

Pour découvrir l’univers végétal, l’ancien domaine agricole et les collections actuelles :

• Collection "Réunion"

• Collection "Caféiers" … et dégustation

• Histoire du domaine et de la famille de Chateauvieux

Animations à vivre en famille

Une manière ludique de découvrir les plantes :

• À la découverte des 5 éléments

• La botanique en famille

Journées portes ouvertes

Une occasion de vous laisser porter par les mots :

• La littérature réunionnaise au jardin

L’alambic et ses parfums

Pour vous immerger dans les parfums du jardin, déambulerez au sein de la collection "Plantes Lontan". Afin que vous puissiez repartir avec le souvenir d’un parfum envoûtant, exceptionnellement, vous repartirez avec une fiole d’hydrolat !

Expositions temporaires

• Nature : la biodiversité dans tous ses états (exposition photographique en plein air de Jean-Luc Allègre, parrainée par Nicolas Hulot et Jean-Louis Étienne)

• La Ban Ô : une double exposition à la découverte des Hauts de l’Ouest de La Réunion (Jean-François Bègue et Jonathan Louise)

Exposition permanente

• Lo grin i koz : “de voyage et de sociétés, de souvenirs d’enfance, de la place de la biodiversité dans la vie de l’Homme” (Dominique Laporte)

Ateliers

Divers ateliers au choix, pour enfants, ados et adultes :

• Les Ateliers de Christel, avec Christel Girault

• Stages de cirque, avec Utopik Bazar

• Yoga au jardin, avec Edwige Cuvelier

• Danse nature, avec Luc Maubon

• Calligraphie arabe, avec Hicham Mouchid

• Plumes – Écriture bienveillante, avec Isabelle Kichenin

Animations en soirée et restaurant

Profitez des soirées spéciales en week-ends : 4 juillet |10 et 11 juillet | 17 et 18 juillet | 24 et 25 juillet | 31 juillet, 1er et 2 août 2020.

• Animations en soirée et concerts : Gratuit sur réservation (places limitées) : 0262 24 92 27 | mascarin.jardinbotanique@cg974.fr

• Restauration en soirée : Sur réservation : 0262 45 92 59 | le-vieux-pressoir974@orange.fr