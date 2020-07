Dans un communiqué, le TCO informe que " Dans les communes de La Possession, Le Port et Saint-Paul, un nouveau calendrier de collectes des déchets a été distribué aux habitants ". Ces nouveaux calendriers de collectes sont valables du 1er août au 31 décembre 2020. Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué. (photo rb / www.ipreunion.com)

Qui sont les usagers concernés ?

Vous êtes concernés par ce nouveau calendrier de collectes de déchets si vous habitez les secteurs suivants :

• La Possession

• Le Port

• Saint-Paul

Dans les quartiers suivants : La Plaine | Bois de nèfles | Bellemène | Ruisseau | Macabit | Bois-rouge | Guillaume | Petite France | Hangar | Mon repos | Palmiste

À noter : Pas de changement de calendriers de collectes pour les autres quartiers de Saint-Paul, les communes de Trois-Bassins et de Saint-Leu.

Quels sont les changements ?

Seules les collectes de déchets végétaux et d’encombrants sont concernées. Ce sont les jours de collecte qui changent (les fréquences de collecte restent identiques à auparavant). Pas de changement pour les ordures ménagères (bac bleu) et la collecte sélective (bac jaune).

Pour quelle période ?

Ces nouveaux calendriers de collectes sont valables du 1er août au 31 décembre 2020.

Pourquoi ces changements en cours d’année ?

Ce calendrier fait suite à l’attribution d’un nouveau marché de collectes des déchets végétaux et encombrants. Ce qui a entraîné des modifications de jours de collectes dans les secteurs concernés.

Que faire si vous n’avez pas retrouvé votre nouveau calendrier dans votre boîte aux lettres ?

La distribution de ces nouveaux calendriers de collectes est en cours et devrait s’achever fin juillet. Si vous n’avez pas encore votre nouveau calendrier de collectes, nous vous prions de bien vouloir patienter jusqu’à la fin de la distribution. Si vous êtes toujours dans cette situation début août, voici les différentes alternatives qui s’offrent à vous :

• Privilégiez la dématérialisation

• La version numérique est un moyen facile et bien pratique de connaître les jours de collectes, et surtout un moyen écologique

• Vous pouvez télécharger votre calendrier de collectes en ligne toute l’année sur notre site internet (fichier pdf).

• Vous pouvez télécharger l’appli TCO Agglo (disponible au choix sur App Store ou Google Play), et avoir accès directement sur votre smartphone (ou votre tablette ou ordinateur) aux jours de collecte de vos déchets.

Si toutefois vous tenez absolument à la version papier du calendrier et que vous ne l’avez toujours pas reçue, vous pouvez nous le signaler :

Remplissez le formulaire de signalement de calendrier non reçu dans ma boîte aux lettres, en ligne sur notre site internet. Ou appelez le Numéro Vert au 0800 605 605

Stop aux incivilités ! Ne laissez pas vos déchets n’importe où et n’importe quand ! Cela génère une pollution visuelle et plus grave encore, peut attirer les animaux errants (chiens, chats) ou dangereux (rats), et peut empirer davantage la situation sanitaire (favorise la création de gîtes larvaires de moustiques, vecteurs de dengue).

Pour un quartier propre, sortez vos déchets au bon moment !

• Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même. Les bacs doivent être rentrés après la collecte.

• Si vous avez manqué cette collecte, nous vous remercions de garder vos déchets (ne pas les sortir) jusqu’à la prochaine collecte.

• Pour rappel, tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier est passible de contravention.