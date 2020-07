La commune de Saint-Denis informe dans un communiqué que " la campagne de demandes de subventions 2021 démarre le lundi 27 juillet et se terminera le vendredi 28 août 202 " Une demande qui s'effectuera entièrement en ligne. Nous publions ci-dessous l'intégralité du communiqué. (photo rb / www.ipreunion.com)

Pour profiter de ce dispositif rapide et sécurisé, les associations dionysiennes sont invitées à se connecter à la plateforme en cliquant ici



Un espace dédié vous y attend : après avoir demandé et obtenu votre code d’accès, vous pourrez constituer votre dossier numérique, avec de nombreuses fonctionnalités pratiques et innovantes (modifier un dossier, stopper et reprendre à une étape, communiquer avec les services, etc.).

Attention : Aucun dossier arrivant après la date limite de rigueur ne sera instruit. Vos demandes seront transmises en ligne exclusivement via internet

Vous n’avez pas accès à internet ou vous rencontrez des difficultés à saisir vos données en ligne ? Vous avez la possibilité de vous faire accompagner dans les espaces suivants :

Maison des associations

8 Boulevard du Vauban - 97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 90 49 10 ou 0262 90 49 12

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 08h00 à 16h00 / Vendredi de 08h00 à 11h00

Association collectif Moufia/ Bois de Nèfles

20 Boulevard Mahatma Gandhi - 97490 Sainte-Clotilde - Le Moufia

Tél. : 0262 28 19 47 - Portable : 0692 65 01 41

Email : cmbdn2011@laposte.net

Espace socio-éducatif de La Montagne (ESE)

10 Chemin des Manguiers - 97417 La Montagne

Tél. : 0262 23 42 53 - Télécopie : 0262 23 42 53 - Portable : 0692 71 76 40

Email : esemontagne@gmail.com - jdavidlabonte@gmail.com

Run-Action - Espace public numérique du Bas de La Rivière

41 rue de la République - 97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 21 53 26

Espace public numérique du Chaudron

Maison d’Actions et d’Initiatives Locales (M.A.I.L.) du Chaudron

1 Rue Hyppolyte Foucque - 97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 0262 73 20 80

Union départemental des associations familiales de La Réunion (UDAF)- Cybercase

Mairie Annexe de la Providence - Cité Jacques Cœur - 31 Avenue Jean Albany

97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 30 23 76

Office Municipale des Sports (OMS)

Route de la Digue - B.P. 90309 - 97494 Sainte-Clotilde Cedex

Tél. : 0262 41 62 60 - Fax 0262 21 13 88

Email : oms.saint.denis974@gmail.com

