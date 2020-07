Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La Cinor, en partenariat avec la Ressourcerie Léla à la Mare organise des ventes solidaires le samedi 08 août 2020 de 8h30 à 16h00 dans la commune de Sainte-Marie. " C'est un achat solidaire et social mais aussi un geste pour l'environnement que vous ferez tout en faisant de bonnes affaires. Retrouver tous types d'objets : meubles, vélo, gros et petit électroménager, matériels informatique, jouets, livres, vaisselles, bibelots, etc. " indique la cinor dans un communiqué. (photo rb / www.ipreunion.com)

