Le TCO vous propose différentes quatre journées découverte et pédagogique à partir du mois d'août jusqu'à fin octobre. Ces activités se dérouleront à la Pointe de Trois-Bassin de 7h à 15h les mercredis 5, et 12 août ainsi que les 7 et 21 octobre 2020. " La journée commencera par une balade bucolique de 3 heures en bord de mer et sera suivi d'un bon déjeuner sain et léger les pieds dans le sable " informe le TCO dans un communiqué que nous publions ci -dessous. (photo TCO)

