Suite à sa fermeture le 17 mars en raison des mesures relatives à l'épidémie Covid-19, le TCO informe dans un communiqué "que la fourrière animale rouvrira ses portes à partir du mardi 2 juin 2020". Nous publions ci dessous l'intégralité du communiqué. (photo rb / www.ipreunion.com)

La fourrière animale intercommunale, située dans la ZA de Cambaie à Saint-Paul, vous ouvre ses portes aux jours et horaires habituels :

• du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h

• le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h

- Plan d’accès -

Des mesures sanitaires spéciales. Nous vous remercions de respecter les consignes en vigueur, des gestes barrières indispensables en cette période de vigilance sanitaire :

• Pas plus de 2 personnes en même temps

• Port du masque obligatoire

- Vous voulez retrouver votre animal ? -

En cas de perte, de vol, ou de capture de votre animal, appelez immédiatement le Numéro Vert 0800 605 605 qui vous mettra en relation avec les équipes de la fourrière.

Pour rappel, l’identification est obligatoire. C’est surtout la meilleure façon (90% de probabilité) de le retrouver plus facilement !

Pour identifier (tatouage ou puce électronique) votre chien ou votre chat, emmenez-le chez le vétérinaire.

- Vous avez un signalement à faire ? -

Pour tout signalement d’animaux errants ou demande d’enlèvement d’animal mort sur la voie publique ou de cadavres d’animaux à domicile, remplissez les formulaires en ligne dédiés sur notre site internet.

Attention : Les formulaires sont traités du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h. En dehors de ces horaires, veuillez composer le Numéro Vert 0800 605 605. Laissez un message sur le répondeur pour que nos équipes d’astreinte de la fourrière intercommunale puissent vous re-contacter et intervenir au plus vite.

Pour rappel, nous assurons pour nos cinq communes membres :

• L’enlèvement des cadavres de chiens et chats sur les voies publiques et sur demande, chez les particuliers (le plus rapidement possible après la réception du signalement – délai d’intervention moyen de 48h – afin de garantir l’hygiène et la salubrité publique)

• La compétence relative à la lutte contre la divagation des carnivores domestiques (capture d’animaux domestiques errants, de chiens dangereux, effectuée par l’équipe cynotechnique)

- Luttons ensemble contre la divagation et l’errance animales -

Out zanimo, okip a li !

Outre l’identification, 2 autres recommandations simples à suivre :

• Votre animal ne doit pas traîner seul dans la rue ! Fermez bien votre portail et clôturez tout autour de votre résidence pour éviter qu’il ne s’échappe. Lorsque vous le promenez à l’extérieur, gardez votre animal à portée de voix (moins de 100 m).

• Préservez votre animal en l’empêchant de divaguer car cela peut être dangereux pour lui-même et pour les autres, en causant des nuisances à notre cadre de vie (accidents, salissures, aboiements, transmission de maladie, …).

À savoir : En stérilisant votre animal, vous contribuez à la maîtrise des populations et limitez ainsi les risques d’errance animale :

• 1 chatte stérilisée = 600 naissances évitées sur 3 ans

• 1 chienne stérilisée = 400 naissances évitées sur 3 ans

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com