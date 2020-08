Publié il y a 25 minutes / Actualisé le Vendredi 31 Juillet à 10H08

Le 23 août prochain, l'association Cyclo CIVIS donne rendez-vous aux passionnés de vélo pour la fameuse course entre Saint-Pierre et Cilaos. Dans un communiqué la CIVIS informe que " Deux courses sont prévues. Une course de 15 km depuis le tunnel de Peter Both jusqu'au stade de Cilaos. Et une seconde course de 45 km, avec la mythique montée de Cilaos, qui se déroulera entre Saint-Pierre et le stade de Cilaos." Nous publions ci-dessous le communiqué. (photo rb/www.ipreunion.com)

