L'opération " Toute la France dessine " déclinée sous " BD en LER 974 " est organisée du 1er aout au 14 aout dans le cadre de l'année 2020 de la bande dessinée. Dans ce contexte, une rencontre est prévue avec Staark, bédéiste péi, ce mercredi 5 août à la bibliothèque Say, au Port, à partir de 9h30. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo rb / www.ipreunion.com)

"Staark" de son vrai nom Yvan Soudy est à la fois un mangaka (auteur de mangas) réunionnais et enseignant en arts. Auteur de la série de livres "Redskin", le premier manga péi, il s’inspire des dessins animés de son enfance et de La Réunion (paysages, personnalités). L'opération vise à faire redécouvrir le 9ème art de manière ludique et offre la possibilité aux bédéphiles de créer aux côtés des grands du métier. 7 auteurs-illustrateurs et une scénariste participeront à cet événement dans 10 structures à La Réunion.