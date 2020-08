La DJSCS (Direction de la Jeunesse, des Sports, et de la Cohésion Sociale) a organisé, avec la ville de Saint-Paul, une matinée d'initiation à l'athlétisme ce vendredi 24 juillet 2020. Une initiative très appréciée par les habitants du bassin de vie de Saint-Paul. A cette occasion le partenariat vous propose une autre matinée pour découvrir d'autre sport en famille, le lundi 10 août de 9h à 12h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville de Saint-Paul)

Entre les activités de course à pied, avec le sprint et les relais, le saut en hauteur, le saut à la perche ou encore l’épreuve de lancer de poids, parents et enfants se sont pris au jeu des activités sportives sous la houlette des encadrants de la Ligue régionale d’Athlétisme.

Pour rappel, cette matinée sportive entre dans le cadre du PRE (Programme de Réussite Éducative). Il s’agit d’un dispositif issu de la Politique de la Ville.

Celui-ci vise à favoriser l’égalité des chances pour les enfants de trois à seize ans confrontés à des difficultés socio-éducatives et issus des quartiers prioritaires correspondant aux bassins de vie: Plateau Caillou / Eperon, Saint-Paul Centre.

Prochain rendez-vous le lundi 10 août, de 9 à 12 heures, sur le parvis de la DJSCS à l’Étang Saint-Paul et sur le plateau sportif à proximité pour toujours autant d’activités, dans le respect des gestes et mesures barrières liées au COVID 19, pendant ces " vacances apprenantes ".