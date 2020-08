Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 10 heures

L'association des commerçants (ACCV) et la ville de Saint-Paul proposent des journées commerciales ce samedi 8 août et et dimanche 15 août 2020. "Ces journées commerciales visent à favoriser le développement économique et à redynamiser le centre-ville à travers des offres et animations prévues pour l'occasion" indique la ville de Saint-Paul (Photo : Ville de Saint-Paul)

