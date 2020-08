Ce mardi 4 août 2020, le Conseil Municipal de la ville du Port a organisé une collecte de déchets au parc boisé. 80 marmailles ont participé à cette action, qui avait pour but de " de sensibiliser les enfants au tri et au recyclage des déchets mais aussi leur expliquer l'importance de vivre dans un environnement sain, sans aucune pollution " informe la commune. Nous publions ci-dessous le communiqué. (Photo : Ville du Port)

L’objectif était Plusieurs animations étaient au programme de cette journée : atelier de sensibilisation, stand de compostage et séance de rempotage dans des matières recyclables avec les médiateurs du TCO.

L'après-midi, les marmailles sont parties à l'assaut du parc et de ces alentours pour ramasser le plus de déchets possible !

La journée s'est clôturée par un goûter collectif. Chaque enfant est reparti avec la plante qu’il a confectionnée le matin.