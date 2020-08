Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 17 heures

Sixième semaine, déjà, et avant dernier virage pour " Ça s'appelle reviens ! ". Rendez-vous ce vendredi 7 août en direct sur notre page Facebook et celles du Bisik à partir de 19h00. Au menu : des histoires d'amour et de nostalgie, des émotions fortes et quelques douces acrimonies. " Une soirée de plus en extase, un nouveau voyage en rêverie en compagnie d'Isabelle Martinez de la Cie La Pata Negra, de Soraya Thomas, Sarah Dunaud et Amélie Pialot de la Cie Morphose et de Tias " précise le Bisik. (photo rb / www.ipreunion.com)

