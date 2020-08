Originaire du quartier de la Plaine, Élisa Gonthier, joueuse de football de la Saint-Pauloise FC, va s'envoler vers Bordeaux afin d'intégrer le Centre de formation féminin du club des Girondins de Bordeaux. Elle a été mise à l'honneur par la commune de Saint-Paul ce vendredi 7 août 2020. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. ( photo : Ville de Saint-Paul )

La Ville de Saint-Paul tenait à féliciter cet espoir du foot péi lors d’une cérémonie organisée ce vendredi 7 août 2020 dans les locaux de la Saint-Pauloise FC.

La Maire de Saint-Paul, Huguette BELLO, et l’adjoint de quartier, Jean-Noël Jean-Baptiste, élu délégué au Sport et à la politique urbaine et sociale du bassin de vie du Guillaume, assistaient à cet événement prévu au complexe sportif de la Palmeraie.

Tout comme le président de la Ligue réunionnaise de Football (LRF), Yves Ethève, et le Conseiller technique régional de la LRF, Hosman Gangate.

Un grand moment vécu par Élisa Gonthier, âgée de 15 ans. L’un de ses sponsors officiels, le magasin Sport 2000, accompagne aussi cette progression fulgurante en lui remettant une bourse de départ. Objectif : l’aider à continuer sa carrière et favoriser son installation dans la ville bordelaise.