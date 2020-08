Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

L'Athlétisme Club Olympique Saint-Leu organise ce samedi 15 août 2020 " Les Foulées semi-nocturne ". " Une course de 10 kilomètres dans le centre-ville, correspondant à trois boucles, ouverte aux licenciés FFA et aux non licenciés " indique la commune de Saint-Leu. L'horaire de départ de la course est fixé à 17h devant l'hôtel de ville pour une arrivée au stade de football du centre-ville Christol Marivan où sera organisé la remise des dossards le jour même de 10h à 16h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville de Saint-Leu )

L'Athlétisme Club Olympique Saint-Leu organise ce samedi 15 août 2020 " Les Foulées semi-nocturne ". " Une course de 10 kilomètres dans le centre-ville, correspondant à trois boucles, ouverte aux licenciés FFA et aux non licenciés " indique la commune de Saint-Leu. L'horaire de départ de la course est fixé à 17h devant l'hôtel de ville pour une arrivée au stade de football du centre-ville Christol Marivan où sera organisé la remise des dossards le jour même de 10h à 16h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville. (photo : Ville de Saint-Leu )