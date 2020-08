Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

La deuxième journée d'initiation à l'athlétisme s'est déroulée ce lundi 10 août 2020 sur le parvis de la DJPCS (Direction de la Jeunesse, de la Proximité et de la Cohésion Sociale) à l'Étang. " Pendant toute une matinée, les jeunes du quartier se sont adonnés aux activités de course, de lancer de poids et de saut en hauteur, encadrés par Sylvain et Samantha et sous le regard expert des intervenants de la Ligue Régionale d'Athlétisme " indique la commune de Saint-Paul dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : Ville de Saint-Paul )

