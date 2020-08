Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La ville du Port informe de la fin des vacances dans les 7 centres de loisirs de la ville. Vendredi 7 août 2020 une cérémonie de clôture s'est déroulée dans les écoles en présence des 4 élues : Annick Le Toullec, la 1ère adjointe, élue en charge de la culture et des affaires générales, Mémouna Patel élue en charge de la vie éducative, Véronique Bassonville élue en charge de la promotion du cadre de vie et Aurélie Testan élue en charge de la lutte contre le décrochage scolaire, les grossesses précoces et la fracture numérique. " Au programme de cette après-midi-là : des expositions des créations des enfants, spectacle de danse et de chant, du théâtre, canne de combat ou encore du moringue " indique la commune du Port. (photo : Ville du Port )

