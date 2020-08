Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Mercredi 12 Août à 15H30

La Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR) et la Chambre de Commerce et d'Industrie de La Réunion mènent une action pour aider les entreprises à faire des économies en matière d'énergie et de déchets. Pour cela, elles ont élaboré un questionnaire dédié aux entreprises. " Les données saisies sont strictement confidentielles, et elles seront exclusivement utilisées dans le cadre du projet d'étude " précise la CCI. Retrouvez ci-dessous le lien pour accéder au questionnaire.

