Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 17 heures

La Civis et la commune des Avirons souhaitent le développement d'un village solaire au Tévelave. Depuis le 19 octobre et jusqu'au 28, des médiateurs viendront rendre visite aux habitants du quartier afin de définir avec eux, la solution la plus adaptée à leurs besoins énergétiques. Nous publions ici le communiqué de la Civis. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

