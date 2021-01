La commune du Tampon lance un appel à la candidature pour sélectionner les forains et exposants dans le cadre la manifestation "Festivités du jour de l'an chinois 2021" qui se déroulera du vendredi 19 au dimanche 21 février 2021 de 10h à 18h sur le site de la SIDR des 400. Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le 31 janvier 2021 (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

Pour candidater, la ville du Tampon précise qu’il faut remettre un dossier complet et remplir un bon de participation. Niveau redevance, les petites attractions et animations pour enfants représente à coût de 50,00€/jour, pour les camions bars et " les petits métiers de bouche " le tarif est de 25,00€ le mètre linéaire, pour les restaurants, les bars et les commerçants divers, le tarif est de 3,50€ le mètre carré/jour.

Il y a plusieurs critères de sélection : votre expérience ou votre projet rapporte des points qui vous permettront de vous démarquer. Par exemple "la nature et la qualité des produits proposés en rapport avec l'événement (produit valorisant un savoir-faire artisanal susceptible de donner lieu à des animations de démonstrations, origine des produits, adaptation à la thématique de la manifestation, respect des principes de développement durables et de commerce équitables) rapportent cinq points et "l'expérience ou des références professionnelles établies à l'occasion de la manifestation de même nature" en font gagner deux.

Les emplacements seront attribués suivant l'ordre décroissant de classement des candidatures établis sur la base des critères ci-dessus, jusqu'à épuisement des emplacements disponible pour la catégorie concernée. En cas d'égalité ne permettant pas l'attribution d'un ou plusieurs emplacements il sera procédé à un tirage au sort en formation collégiale.

Les dossiers de candidature doivent être transmis avant le 31 janvier 2021 par courriel à l'adresse suivante : laetitia.damour@mairie-tampon.fr ou remis contre récépissé / ou réceptionné par voie postale, à l'adresse suivante : service Animation / événements, 8 rue Paul Hermann , 97430 Le Tampon, au plus tard le 31 janvier 2021.



Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la ville du Tampon.

