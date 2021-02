BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 2 février 2021



- Le variant britannique fait son entrée à La Réunion

- Covid 19: la France sur une ligne de crête

- Commission européenne : le régime de l'octroi de mer maintenu en l'état

- Le Port : une mauraude pour venir en aide aux personnes sans abri

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plutôt beau

Le variant britannique fait son entrée à La Réunion

Les autorités sanitaires de l'île l'ont confirmé ce lundi 1er février 2021 dans la soirée : le variant britannique est présent à La Réunion. Un premier cas a été confirmé, il s'agit d'un Réunionnais parti en Métropole durant le mois de janvier et qui a été déclaré guéri depuis. Aucun nouveau cas de variant sud-africain n'a été recensé, le total reste à 9 cas issus de cette souche sur l'île. Les deux variants les plus marquants sont donc présents sur l'île, plus contagieux que le virus d'origine, et alors que le nombre de cas est en hausse sur notre département.

Covid 19: la France sur une ligne de crête

Contrôles aux frontières, menaces pour les commerçants tentés de braver les interdictions: le gouvernement fait les gros yeux dans l'espoir de faire reculer l'épidémie de Covid-19 sans recourir au confinement, à une semaine du début des vacances scolaires.

Commission européenne : le régime de l'octroi de mer maintenu en l'état

Le régime actuel de l'octroi de met était sur la sellette compte tenu des négociations entre la France et l'Europe concernant le devenir de ce dispositif. La proposition en cours de discussion n'aura pas d'incidence, assure la Commission européenne. "Il s'agit d'une victoire d'étape très importante", se félicite Eurodom, un organisme chargé de promouvoir l'intérêt des Outre-mer au niveau européen, tout en appelant à faire preuve de "vigilance" jusqu'à l'adoption définitive du texte, prévue à la fin du premier semestre 2021

Le Port : une mauraude pour venir en aide aux personnes sans abri

Ce lundi 1er février 2021, la ville du Port, le CCAS, le Comité des chômeurs et des Mal logés et la Croix rouge organisent le déploiement des maraudes sur le territoire communal. La première maraude se déroule de 18h à 21h sur les secteurs de la Rivière des galets et du centre-ville du Port. Objectif : préciser le nombre de sans domicile fixe sur le territoire communal, leur mobilité géographique et leurs besoins, leur permettre l'accès à un logement, permettre l'accès aux droits, mobiliser les partenaires et définir un parcours d'accompagnement. Suivez notre live

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un temps plutôt beau

Il devrait faire plutôt beau ce mardi 2 février 2021, nous dit Matante Rosina. Elle ajoute qu'il y aura quelques nuages dans l'après-midi et que la mer sera un peu agitée par une petite houle sur la côte sud-ouest. Pouvez-vous dire à notre gramoune si cela est vrai chez vous ?